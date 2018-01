Acidente na Anchieta deixa um morto e fere sete Desgovernado ao passar por uma curva, provavelmente por se encontrar em alta velocidade, um Gol que trafegava pela Via Anchieta, no sentido Santos-São Paulo, bateu contra um muro. Das oito pessoas que estavam no veículo, uma morreu no local e as demais foram socorridas ao Hospital Heliópolis. O acidente aconteceu às 6h20 da manhã e foi acionado o resgate do Corpo de Bombeiros da região do ABC paulista. Além da vítima fatal, há cinco com ferimentos graves e apenas duas com escoriações.