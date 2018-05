Acidente na Asa Sul deixa mais de 30 feridos em Brasília

SÃO PAULO - Um acidente entre dois ônibus deixou 35 pessoas feridas em Brasília nesta sexta-feira, 11. A batida ocorreu no eixo L, na altura da quadra 203, na Asa Sul. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram hospitalizadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo da Viação São José bateu na traseira de um ônibus da empresa Taguatur. Mais de trinta passageiros sofreram cortes superficiais, fraturas e dentes quebrados. O motorista do ônibus da Viação São José Jackson Silva dos Santos, de 37 anos, ficou preso entre as ferragens e foi hospitalizado com suspeita de fratura nas pernas. As vítimas foram levadas ao Hospital de Base e ao Hospital Regional da Asa Norte.

O outro veículo, um ônibus da empresa Taguatur, era conduzido por Idelvan Santos de Souza, de 48 anos. Ele não sofreu ferimentos.

Ninguém corre risco de morte. O acidente aconteceu por volta das 11h30.

O Corpo de Bombeiros enviou 17 viaturas com 58 militares para atender a ocorrência. Duas viaturas do SAMU também participaram do resgate.

A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente.

O trânsito ficou bastante complicado na região. Duas faixas da via foram interrompidas durante o atendimento.

A pista no sentido aeroporto/rodoviária foi fechada por uma hora e meia para os trabalhos dos bombeiros.