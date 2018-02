Acidente na Avenida dos Bandeirantes deixa 2 mortos Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, por volta das 3h30 desta sexta-feira, 13, em um acidente ocorrido na altura na pista sentido Marginal/Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes. Acidente ocorreu 100 metros antes do Viaduto dos Bandeirantes, que liga a Avenidas Vereador José Diniz à Avenida Ibirapuera. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um Chevrolet Omega e um Volkswagen Fox colidiram-se lateralmente. O motorista do Omega perdeu o controle do carro, que saiu à direita da pista e atingiu um poste. O veículo foi partido ao meio. O Fox também acabou saindo da pista. Duas pessoas morreram no local do acidente; outra até as 4h30 ainda não havia sido retirada do interior do Omega. Outras três vítimas foram encaminhadas aos hospitais Evaldo Foz e São Paulo, em Vila Mariana. Até às 5h desta sexta-feira a faixa da direita da Avenida dos Bandeirantes ainda permanecia interditada pela CET.