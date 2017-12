Acidente na Baía de Guanabara deixa 40 feridos Um aerobarco se chocou contra um rebocador na Baía de Guanabara. As primeiras informações dão conta de que quarenta e cinco passageiros estariam a bordo do aerobarco no momento do acidente, dos quais 40 teriam ficado feridos, oito em estado grave. A maioria dos passageiros sofreu apenas escoriações. Os passageiros gravemente feridos foram atendidos no Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. O aerobarco Ilha das Flechas, que liga o Rio a Niterói, pertence à empresa de transporte marítimo Transtur.