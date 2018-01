Acidente na BR-101 mata 1 e deixa 4 feridos em SC Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas no início da madrugada de hoje após uma colisão frontal entre um Toyota Hilux e um Corsa, no quilômetro 324,5 da BR-101, em Laguna, litoral sul catarinense. As cinco vítimas eram ocupantes do Corsa.