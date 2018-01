Acidente na BR 101 mata 3 e deixa 2 feridos em Sergipe

Três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente no último sábado, na altura do quilômetro 133 da BR 101 em São Cristóvão, em Sergipe. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o condutor de um Ford Fiesta tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com outro carro, que seguia no sentido contrário.

A PRF informou que o condutor do Fiesta apresentava visíveis sinais de embriaguez. No carro, foram encontrados cerca de 20 gramas de maconha. Ele e o motorista do outro carro ficaram gravemente feridos.