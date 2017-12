Acidente na BR-116 deixa cinco mortos

Um grave acidente no quilômetro 120 da BR-116, em Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana de Curitiba), que envolveu um caminhão, uma moto e um veículo de passeio provocou a morte de cinco pessoas, sendo quatro da mesma família. Segundo testemunhas, a carreta de origem da Argentina não conseguiu fazer uma curva e tombou sobre os veículos. A batida foi informada à polícia no início da tarde e deixou o tráfego da região ficou totalmente parado em um trecho de aproximadamente cinco quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal confirmou apenas o nome do condutor do Escort, placas KHA-6161, Djalma Maciel, que morreu na hora. Além dele, outras três pessoas da mesma família que ocupavam o carro também morreram. O condutor da moto placas AMK-8714 também morreu, mas não havia sido identificado. O motorista da carreta placas DDD-018, da Argentina, sofreu apenas ferimentos leves.