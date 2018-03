Acidente na BR-392 deixa dois mortos e quatro feridos no RS

SÃO PAULO - Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio na manhã desta quarta-feira, 14, deixou quatro feridos e dois mortos em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 6h30, no km 329,2 da BR-392.

Segundo a PRF, o resgate foi difícil de ser executado porque as vítimas ficaram presas nas ferragens. Os feridos foram encaminhados para hospital na região em estado grave. Dos seis envolvidos, quatro foram levados para o Hospital de Caridade de Santa Maria.

De acordo com a assessoria do hospital, um homem de 29 anos morreu após dar entrada na unidade e dois jovens, um de 19 e outro de 27 anos, passaram por cirurgias e estão em estado estável. Um homem de 40 anos, foi medicado e recebeu alta por volta do meio-dia. Outra vítima, de 67 anos, morreu no local do acidente. A sexta pessoa envolvida na batida foi levada para o Hospital Universitário de Santa Maria.

A PRF ainda investiga a causa do acidente, mas acredita que um dos veículos tenha invadido a pista contrária. "Não sabemos se foi por uma ultrapassagem ou consequência de aquaplanagem, já que chovia forte no local, no momento do acidente", diz a polícia.