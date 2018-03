Acidente na Dutra fere cinco pessoas O choque de um veículo EcoSport, no domingo à noite, com a murada lateral da pista expressa do Rodovia Presidente Dutra, no sentido da capital, resultou em ferimentos em seus cinco ocupantes. Uma das vítimas encontra-se em estado grave. O acidente aconteceu no Km 177 daquela rodovia, no município de Guararema, no Vale do Paraíba. Os feridos foram socorridos em hospitais de Jacareí, também no Vale, e de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Funcionários da NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, informam que o auto já foi retirado do local e o tráfego flui normalmente.