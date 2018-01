Acidente na obra de ampliação de Viracopos soterra dois operários

Dois operários foram soterrados na manhã desta sexta-feira, 22, nas obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo informações preliminares, uma das vítimas teve ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital Municipal Mário Gatti pelo Corpo de Bombeiros. O outro ferido teve escoriações leves e está sendo atendido no ambulatório do aeroporto.

O Sindicato da Construção Civil informou que irá ao aeroporto averiguar o que houve, atendendo a ligações dos próprios operários que presenciaram o acidente.

A reportagem não conseguiu até o momento contato com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pela administração do aeroporto e pelas obras de ampliação.

Desde o início, as obras de ampliação foram alvo de fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MPE), devido a supostas irregularidades.