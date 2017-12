Acidente na PR-323 deixa cinco mortos e um ferido grave, no Paraná

SÃO PAULO - Uma colisão entre três veículos na Rodovia PR-323 causou cinco mortes e deixou um ferido grave, neste sábado, 28. O acidente aconteceu por volta das 7h desta manhã no trecho Cianorte a Tapejara da via.

Segundo a polícia informa, um Chevrolet Astra seguia na Rodovia Estadual, no sentido Cianorte a Tapejara e atingiu frontalmente um Chevrolet Celta que vinha no sentido contrário. O primeiro veículo não parou com a colisão e seguiu sem controle pela pista e acabou atingindo também um Fiat Ducato.

O motorista do Astra, Antonio Francisco Machado, de 70 anos, morreu no local, assim como as passageiras Vera Lúcia Barbosa, de 50 anos, e Maria Barbosa Augusto, de 64. O condutor do Celta, Alex Fabiano Freitas Duarte, de 33 anos também faleceu.

Marco Antonio Queiroz Muniz, de 13 anos e João Roberto de Queiroz Muniz, de 44 anos, estavam a bordo do Celta e foram encaminhados para a Santa Casa de Cianorte, onde o menino Marco Antônio não resistiu aos ferimentos e faleceu.