Acidente na Presidente Dutra deixa duas pessoas feridas Duas pessoas ficaram feridas após um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quinta-feira, 1º. A colisão aconteceu por volta das 7 horas, na altura do km 230 da pista lateral, já na chegada à capital paulista. Após a colisão, um dos veículos bateu na defensa metálica da via. Os dois passageiros do veículo foram removidos pelo corpo de bombeiros para o hospital José Storópolis. A pista ficou interditada até as 8 horas, quando os veículos foram removidos e a via liberada. Havia lentidão por aproximação na pista lateral e cerca de um quilômetro na pista expressa.