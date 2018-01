Acidente na Régis Bittencourt mata dona de casa A dona de casa Maria Rita de Brito, de 61 anos, foi uma das vítimas da rodovia Régis Bittencourt neste carnaval. Acompanhada da filha, do genro e de três netos, Maria ocupava um Palio que trafegava na pista Curitiba-São Paulo, na manhã de sábado. No município de Barra do Turvo, em São Paulo, um caminhão desgovernado cruzou a pista e atingiu a lateral traseira do veículo, matando a dona de casa. O enterro aconteceu no final da manhã de domingo no cemitério da Saudade, zona leste de São Paulo. Maria, que ocupava o banco traseiro, segurava o neto de apenas um ano e oito meses. O menino está internado na UTI do Hospital Angelina Caron, a 100 quilômetros de Curitiba. A vítima já passou por duas cirurgias e, segundo boletim médico, o quadro clínico é grave. Apesar da gravidade do acidente, os demais ocupantes do veículo, entre os quais um menino de cinco meses, tiveram ferimentos leves e já foram liberados do hospital onde ficaram em observação até a manhã do domingo. O motorista do caminhão, Claudinei Aguero Correia, teve uma perna quebrada e permanece internado no mesmo hospital. Depois de bater no Palio, o caminhão caiu numa ribanceira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, prendeu o motorista em flagrante. Um exame identificou a presença de álcool no sangue. No momento do resgate, a polícia constatou um quadro de confusão mental do caminhoneiro. A Polícia Rodoviária também descobriu cartelas com "rebite" na boléia do caminhão. A droga é usada por caminhoneiros como estimulante.