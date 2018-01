Acidente na Régis causa 30 km de lentidão

Uma colisão de dois caminhões e um carro de passeio, na altura do quilômetro 354 da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, provocou 30 quilômetros de congestionamento. O acidente culminou com um incêndio e provocou o bloqueio da pista no sentido São Paulo. Na colisão, pelo menos duas pessoas ficaram feridas levemente, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Por volta das 18 horas, o trecho já estava liberado, mas como reflexo, o motorista enfrentava 20 quilômetros de morosidade, em direção a Curitiba e a São Paulo, por causa do excesso de veículos. O acidente na Régis Bittencourt foi a única ocorrência grave observada pela Polícia Rodoviária, que previa a normalização do trecho após as 2 horas da manhã de hoje. Outras estradas paulistas apresentaram tráfego intenso na volta do feriado. Desde as 15 horas, as principais rodovias de acesso à capital apresentavam pontos de lentidão. A Rodovia Castello Branco começou a apresentar tráfego intenso à tarde no sentido São Paulo. No início da noite, os motoristas encontraram 35 quilômetros de congestionamento. Já o Sistema Anchieta-Imigrantes seguiu sem grandes entraves. Segundo a Ecovias, responsável pelas duas estradas, houve lentidão na antiga Rodovia dos Imigrantes, mas sem pontos de parada. A única ocorrência informada foi registrada às 16 horas, na altura do quilômetro 20 da Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo, sentido da capital. Uma moto e uma perua se chocaram e o motociclista ficou ferido. Dos cerca de 270 veículos que viajaram para a Baixada nos últimos dias, 249 mil já haviam retornado para São Paulo até o fim da tarde de ontem. A Rodovia Presidente Dutra apresentava três pontos de lentidão no sentido São Paulo. Ao todo, a rodovia contabilizava 9 quilômetros de congestionamentos. A NovaDutra, empresa que administra a estrada, registrou tráfego lento, na altura do município de Aparecida do Norte e na chegada à capital paulista. A previsão é de que o tráfego continue intenso na manhã de hoje. O horário de pico é das 6 às 10 horas. Nas estradas do Vale do Paraíba, o trânsito ficou lento na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. No retorno de Campos do Jordão, a velocidade dos carros não passava de 30 quilômetros/hora. Nas rodovias Tamoios e Oswaldo Cruz, que ligam o Vale do Paraíba ao Litoral Norte, o tráfego era intenso. COLABORARAM PAULO ZULINO E SIMONE MENOCCHI