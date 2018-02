Acidente na Rodovia Raposo Tavares mata uma pessoa Um acidente às 19h30 de segunda-feira, 2, matou uma pessoa e deixou a Rodovia Raposo Tavares interditada até as 2h15 da madrugada desta terça-feira, 3. A batida foi na altura do quilômetro 572, no município de Álvares Machado, divisa com Presidente Prudente, no extremo oeste do Estado de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária, um Gol prata, placas CYU 3311, de Presidente Prudente, invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente contra uma carreta Volvo, de Campo Grande (MS), carregada de 40 mil litros de álcool. Ernesto José Rister Neto, de 25 anos, morreu no local, enquanto o caminhoneiro sofreu apenas escoriações, apesar de o caminhão ter tombado no choque com o Gol. Durante o tempo em que a rodovia ficou interditada, o tráfego foi desviado para estradas vicinais, o que evitou um congestionamento ainda maior.