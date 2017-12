Acidente na via Dutra deixa um morto e 7 feridos A colisão entre um ônibus de turismo da empresa Lisotur, do Rio Grande do Sul, e uma carreta que transportava tubos de PVC na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, provocou a morte do motorista da carreta e ferimentos em outras sete pessoas, esta manhã. O motorista do ônibus ficou gravemente ferido. As vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro Municipal de Pindamonhangaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 6 horas na altura do km 96, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no sentido SP-Rio. Por causa do acidente, a pista no sentido Rio teve de ser totalmente interditada e só foi liberada às 7h45. Conforme a empresa Nova Dutra, ainda há nove quilômetros de congestionamento como reflexo do acidente e a lentidão no trânsito se estende até o município de Taubaté. Ainda segundo a empresa concessionária, o movimento é tranqüilo nos demais trechos da rodovia.