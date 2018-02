Acidente no circo de Beto Carrero mata 3 pessoas na Bahia Três funcionários do Circo Beto Carrero morreram depois de sofrer um acidente quando desmontavam a estrutura, na cidade de Senhor do Bonfim, 374 quilômetros ao norte de Salvador. Uma das torres de sustentação do circo, de 40 metros de altura, caiu sobre os trabalhadores e matou, na hora, José Raimundo dos Santos, de 35 anos, e Norival Martinele, de 53. O terceiro operário, identificado como Jean Souza, de 21 anos, foi ferido gravemente e socorrido, mas morreu a caminho de um hospital em Juazeiro. De acordo com o diretor do circo, Mauro Castilho, aparentemente o terreno onde estava instalada a torre cedeu, causando a queda. A polícia local investiga o acidente.