Acidente no Paraná deixa 5 mortos e 14 feridos Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e uma caminhonete Hilux deixou cinco vítimas fatais na madrugada desta quinta-feira, 23. A colisão frontal aconteceu por volta da 1h35 na PR-272, no município de Faxinal, norte do Paraná, a cerca de 100 km de Londrina.