Acidente no PR pode ter sido causado por rapaz embriagado A embriaguez do motorista de um Gol pode ter causado um acidente com um ônibus de turismo, que se dirigia de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, para Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, levando 40 passageiros para realizar compras no Paraguai. O acidente aconteceu na BR-369, nas proximidades de Ubiratã, no centro-oeste do Paraná. De acordo com a polícia, o exame em Renan das Neves Vanderlinde, de 22 anos, apontou 0,77 miligramas de álcool por litro de sangue, quando o tolerado pela lei é de até 0,32 miligramas. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e homicídio culposo. Segundo o delegado de Ubiratã, Herculano Augusto Abreu, havia bastante neblina por volta das 2 horas da madrugada quando aconteceu o acidente. Vanderlinde estava se dirigindo para uma propriedade do pai, mas acabou passando do local onde deveria ter entrado. Ao invés de parar, ele continuou rodando pelo acostamento, mesmo na contramão. Vendo que um carro vinha em sua direção exatamente em uma curva, o motorista do ônibus desviou-se rapidamente, mas acabou perdendo o controle do veículo e caiu em um buraco, capotando. O teto do ônibus afundou e atingiu o passageiro Elias Geraldo dos Reis, de 27 anos, que morreu no local. Outros 19 passageiros ficaram feridos levemente, foram atendidos em hospitais da região e liberados. "O agravante dessa situação é que o rapaz estava alcoolizado", acentuou o delegado.