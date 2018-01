Acidente prejudica tráfego na Marginal do Pinheiros Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou uma pessoa ferida e prejudicou o trânsito na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, próximo à Ponte Cidade Jardim, na tarde desta quinta-feira, 2, feriado de Finados. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 16h30 e os veículos, até às 17h15, ocupavam a faixa direita da via. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas.