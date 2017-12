Acidente provoca 25 km de lentidão na Marginal do Tietê

O tombamento de um caminhão carregado de 20 toneladas lixo reciclável na pista expressa da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo, provocava mais de 25 km de congestionamento na via, na manhã desta quarta-feira, 4. O acidente, que ocorreu às 4h30, levou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a interditar a marginal a partir de 500 metros antes da Ponte das Bandeiras, no sentido Ayrton Senna, e desviar o trânsito pela pista local. Às 8 horas, a partir do local do acidente formavam-se 13,8 km de lentidão na pista expressa até a Rodovia Castelo Branco. Na pista local, havia mais 13 km de trânsito lento, entre a Castelo e a Ponte das Bandeiras. A Avenida Marquês de São Vicente, que também servia de desvio, tinha mais 3,2 km de lentidão, entre as praças Pedro Corazza e James Holland, no sentido Barra Funda. Esses índices representam boa parte dos 50 km de lentidão registrados em toda a capital, às 8 horas. A média para o horário é de 15 km.