Acidente provoca congestionamentos nas Marginais, em SP Um outro acidente na Marginal do Pinheiros, envolvendo um carro e uma motocicleta, contribui para aumentar ainda mais o congestionamento na marginal do Tietê. O acidente aconteceu próximo à ponte Eusébio Matoso, na pista que segue para Interlagos. Uma pessoa ficou ferida. A lentidão causada pelo acidente chega até a ponte da Castello Branco, com cerca de sete quilômetros de trânsito lento. Como reflexo, as duas pistas da Marginal do Tietê que seguem em direção à Castello Branco apresentam alto índice de congestionamento, indo até a Rua da Coroa, próximo ao bairro de Santana, somando cerca de 15 quilômetros nas duas vias.