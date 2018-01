Acidentes Um Xsara Picasso invadiu o canteiro central do Elevado Costa e Silva, no centro de São Paulo, às 23 horas de quarta-feira. Ninguém ficou ferido. Já na Via Anhanguera, em Campinas, 31 pessoas ficaram feridas na manhã de ontem após uma colisão entre um ônibus, uma van e um micro-ônibus, na altura do km 101.