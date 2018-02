Acidentes ajudam a complicar o trânsito em São Paulo São Paulo continuava registrando trânsito acima da média na manhã desta quinta-feira, 12. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice de congestionamento às 10 horas foi de 85 quilômetros, bem acima da média para o período que é de 57 quilômetros. Dois acidentes ajudaram a complicar o trânsito na região sul de São Paulo. Por volta das 8h30, um engavetamento entre cinco veículos deixou uma pessoa ferida e causou lentidão no Complexo Viário Maria Maluf, próximo à Rua Dom Vilares, na pista sentido Imigrantes. Pouco depois, às 9 horas, um caminhão e um automóvel colidiram na Rua Sena Madureira, 50 metros após a Rua dos Otônis, onde uma pessoa ficou ferida. Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registravam, às 10 horas, os piores trechos de lentidão. O motorista que seguia em direção à Rodovia Castelo Branco enfrentava trânsito complicado na pista expressa, que estava com quase 10 quilômetros de lentidão entre as pontes João Dias e a Eusébio Matoso. No outro sentido, a pista expressa também estava com quase dez quilômetros de lentidão, indo da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Cidade Universitária.