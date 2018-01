Acidentes bloqueiam rodovias Balanço parcial de concessionárias de rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao interior do Estado e ao litoral aponta para um fim de semana prolongado tranqüilo e com poucos acidentes fatais. Nas rodovias federais de São Paulo, foram registrados ontem seis acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na Régis Bittencourt, um caminhão cegonheiro pegou fogo ontem no km 497, em Cajati, bloqueando a pista às 15h30 nos dois sentidos. Não houve feridos. No mesmo horário, na Dom Pedro I, dois caminhões colidiram no km 34, em Igaratá. Duas pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. A Autoban, concessionária de Bandeirantes e Anhangüera, que dão acesso à região de Campinas, contou 244 mil veículos no sentido interior desde sexta-feira. No período, houve 64 acidentes, com apenas uma morte. Para a região de Sorocaba seguiram desde sexta-feira 190 mil veículos pela Castelo Branco e Raposo Tavares, segundo a Viaoeste. De 32 acidentes nas rodovias paulistas, dois resultaram em mortes. A Ecovias registrou desde sexta-feira descida de 255 mil veículos pela Anchieta e a Imigrantes.