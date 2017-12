Acidentes causam lentidão na manhã desta sexta-feira em SP Vários acidentes, a maioria envolvendo ônibus, ajudam a complicar o trânsito em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 2. Três pessoas ficaram feridas em dois acidentes entre ônibus e motos. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 7h30 foram registrados 59 quilômetros de lentidão, bem acima da média para o horário, que é de 43 quilômetros. Além dos acidentes, um caminhão com dois pneus furados, na Marginal do Tietê, próximo à ponte da Casa Verde, contribuía para o alto índice de congestionamento. Por volta das 5h30, um ônibus e uma moto colidiram na Avenida Robert Kennedy, com Rua Edson Reis, e ocupam a faixa da esquerda da via. Já às 6 horas, uma motocicleta bateu em um ônibus na pista sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros, próximo à ponte do Socorro. Outra colisão envolvendo o transporte coletivo aconteceu por volta das 6h30, na Avenida Santos Dumont, próximo à Avenida do Estado, quando uma pessoa ficou ferida. Uma bicicleta também foi atingida na manhã desta sexta, por um veículo de passeio, na Avenida das Magnólias, perto do Túnel Sebastião Camargo, deixando um ferido.