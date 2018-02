Acidentes causam trânsito na Rodovia Presidente Dutra Dois acidentes e o excesso de veículos congestionaram a Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta segunda-feira, 12. Por volta das 7h30, uma colisão entre uma carreta e um veículo de passeio, sem vítimas, provocava um congestionamento de três quilômetros, às 8h30, na altura do km 206 da pista sentido São Paulo, na região de Guarulhos. Já às 7 horas, um veículo capotou na altura do km 145, região de São José dos Campos. A pista no sentido Rio de Janeiro ficou com cinco quilômetros de lentidão. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro da Vila Industrial. O excessos de veículos causou lentidão nos quilômetros 221 e 231, na pista sentido São Paulo. Eram três quilômetros de lentidão na pista lateral e um quilômetro na pista expressa.