Acidentes com motos ajudam a aumentar lentidão em SP Três acidentes, ocorridos entre 8h30 e 9h15 desta quarta-feira, envolvendo motocicletas contribuem para o alto índice de congestionamento registrado na manhã na cidade de São Paulo. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 10 horas foram registrados 81 km de lentidão nas principais ruas e avenidas da cidade, quase o dobro da média para o horário, que é de 43 km. O primeiro deles aconteceu na avenida Afonso Descrangnolle Taunay, próximo ao viaduto Aliomar Baleeiro, na zona sul da capital. Outra colisão que atrapalhava o trânsito aconteceu no Túnel Ayrton Senna, quase 1 km após o início da via, na pista sentido Aeroporto. Outro acidente ocorreu na pista expressa sentido Castelo Branco da marginal do Tietê, 50m após a Ponte dos Remédios. Todos os acidentes deixaram vítimas com ferimentos. Além dos acidentes, a interdição de uma das faixas da pista local sentido Castelo da Marginal dos Pinheiros, também causava um longo congestionamento na pista expressa da via. Eram cerca de sete quilômetros de trânsito lento, indo da rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso, início da interdição.