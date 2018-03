Acidentes com motos atrapalham trânsito em São Paulo Dois acidentes envolvendo motocicletas contribuem para aumentar o índice de congestionamento na cidade de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 24. Uma das colisões aconteceu por volta das 7h30 na pista sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros e deixou um ferido. Outro acidente aconteceu por volta das 8 horas, no sentido bairro da avenida Rubem Berta e também deixou um ferido. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30, eram registrados 58 quilômetros de lentidão nas principais vias da cidade, bem acima da média para o período, que é de 45 km. O pior trecho de lentidão está localizada na Radial Leste, na pista sentido centro, do viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, somando quase cinco quilômetros de trânsito lento.