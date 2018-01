Acidentes com ônibus matam 15 pessoas em SC e no CE

Dois acidentes deixaram ao menos 15 mortos em Santa Catarina e no Ceará. Em Iporã do Oeste (SC), 9 pessoas morreram e 22 ficaram feridas na manhã deste sábado, 22, após um ônibus cair numa ribanceira. Na madrugada, em Sobral, a 240 km de Fortaleza, seis pessoas morreram e 30 ficaram feridas quando um ônibus que vinha de Belém tombou numa curva.

O veículo da empresa Transbrasil, de Foz do Iguaçu (PR), transportava 37 evangélicos em uma viagem de turismo até a cidade de Horizontina (RS), onde participariam de um encontro religioso. Por volta das 7h30, no km 10 da rodovia SC 384, quando seguia no trecho entre Iporã do Oeste e Mondaí, o ônibus saiu da pista em uma curva acentuada, tombou e após chocar-se contra uma pedra desceu uma ribanceira de aproximadamente 40 metros.

Pelo menos 20 passageiros sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital Regional de São Miguel do Oeste, distante cerca de 30 quilômetros do acidente. Alguns foram lançados para fora do ônibus enquanto o veículo descia a ribanceira. Feridos leves foram encaminhados para os hospitais de Iporã do Oeste, Itapiranga e Mondaí. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de São Miguel do Oeste.

Em Sobral, um ônibus da empresa Lobato que seguia de Belém para Fortaleza tombou numa curva do km 282 da BR 222, no distrito de Patos. Morreram na hora cinco mulheres e um policial militar. Trinta pessoas feridas foram levadas para o Hospital Regional Norte e para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Nenhum dos feridos corre risco de morte. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que o motorista tenha cochilado no volante. O ônibus fretado por sacoleiras se dirigia ao centro popular de confecção de Fortaleza.