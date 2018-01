Acidentes com ônibus matam menina de 6 anos e motorista Acidentes com ônibus deixam dois mortos e dois feridos na zona sul de São Paulo. O primeiro acidente ocorreu por volta das 19 horas de terça-feira, na altura do nº 19 da Rua Fernandes Trancoso, no Jardim Guarujá. Um ônibus desgovernado subiu na calçada e atropelou duas crianças, um menino, de 11 anos, e uma menina, de 6. A menina morreu na hora. O garoto foi socorrido por um resgate do Corpo de Bombeiros e levado para pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo, onde continua internado. O outro acidente ocorreu à 1h30 da madrugada desta quarta-feira, na Rua Sebastião Sarmento Mena, Jardim Vergueiro. Um ônibus da empresa Via Sul, antiga Viação Taboão, retornava para a garagem quando o motorista perdeu o controle e o veículo invadiu a casa número 63. A laje da garagem caiu sobre o coletivo, matando o motorista Edvaldo da Silva Nunes, que não chegou a ser socorrido. O cobrador Moacir Rodrigues da Luz, de 36 anos, foi levado pelos bombeiros para o pronto-socorro do Hospital Heliópolis.