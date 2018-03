Acidentes complicam o trânsito de SP nesta quinta-feira Um caminhão-tanque de transporte de água quebrou por volta das 6 horas desta quinta-feira na Marginal do Tietê, na pista sentido Ayrton Senna. O veículo ocupou a faixa central da pista expressa da Marginal, a 200 metros da Ponte da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, causando congestionamento na região. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo foi retirado por volta das 7h10, por um guincho, mas a lentidão chegava, às 7h45, a 4 km. Também na Marginal Tietê, um motorista perdeu a direção do veículo e acabou colidindo com um poste, na pista expressa da via. O acidente aconteceu por volta das 6h30, a cerca de 500 metros da ponte Julio de Mesquita. Na zona sul da cidade, um acidentes deixaram três feridos na manhã desta quinta-feira, segundo a CET. Três pessoas ficaram feridas, por volta das 5 horas, em uma colisão entre um carro e um caminhão na Avenida Belmira Marin, no Parque Brasil, zona sul de São Paulo. Um dos feridos, um homem de 23 anos, ficou preso entre as ferragens do automóvel. Ele já foi retirado pelos bombeiros e levado ao hospital.