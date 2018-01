Acidentes complicam o trânsito em São Paulo Pelo menos dois acidentes ajudam a complicar o trânsito na tarde desta sexta-feira, 18, na cidade de São Paulo. Na zona sul, na região do Ibirapuera, um carro capotou por volta das 15 horas na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo do prédio da Assembléia Legislativa. Um casal ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto-socorro do Hospital Alvorada. O trânsito está lento nas proximidades. Na Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, um acidente envolvendo três carros e um caminhão interdita duas das quatro faixas da pista expressa, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto, na zona norte. Ninguém ficou ferido, mas o motoristas encontram tráfego congestionado nas proximidades. Às 15h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 55 quilômetros de congestionamento pelas principais vias da cidade, índice quatro quilômetros abaixo da média para o horário. O pior trecho está na Avenida dos Bandeirantes, sentido da Marginal do Pinheiros, onde o motorista reduz a velocidade por quatro quilômetros entre os viadutos Dante Delmanto e Bandeirantes. Pela via expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, há quatro quilômetros de trânsito lento, com pontos de parada, desde a Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita. Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, há três quilômetros de lentidão desde a saída da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jaguaré. Já no sentido contrário, há 2,5 quilômetros de morosidade a partir da Ponte Cidade Universitária.