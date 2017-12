Acidentes complicam trânsito na Anhanguera e Bandeirantes Os motoristas enfrentavam pontos de lentidão na madrugada e início da manhã desta terça-feira, 20, no sistema Anhangüera-Bandeirantes, devido a três acidentes. O acidente que aconteceu por volta das 23 horas de segunda-feira, 19, na altura do km 83 da Bandeirantes e deixou uma vítima, fez com que a pista ficasse interditada até às 6h10 desta terça-feira. O acidente foi causado depois que um caminhão carregado de margarina tombou na pista sentido São Paulo e em seguida outra carreta, transportando soja, colidiu em sua traseira, fazendo com que a carga se espalhasse pela pista. O motorista da primeira carreta foi socorrido e levado ao hospital, com ferimentos graves, e não resistiu aos ferimentos. Outra colisão, por volta da meia-noite, na altura do km 55, da pista sentido interior da Bandeirantes, envolveu dois caminhões e dois veículos de passeio, próximo à divisa com Campinas. Quatro pessoas ficaram feridas e a pista ficou interditada até as 3 horas desta terça, devido ao tombamento de um dos caminhões, que transportava bobinas de papel. Já na Rodovia Anhangüera, uma colisão entre dois veículos, sem feridos, deixou dois quilômetros de lentidão, entre os kms 15 ao 13, já na chegada à capital, por volta das 6h30. Segundo a concessionária Autoban, às 8h30 havia congestionamento apenas na Rodovia Anhangüera, entre os kms 12 ao 11.