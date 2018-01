Acidentes congestionam Anhanguera-Bandeirantes O motorista que utiliza a Rodovia dos Bandeirantes enfrenta congestionamento de 6 quilômetros a partir do km 26, na pista interior-capital, entre os municípios de Osasco e São Paulo. Segundo a empresa concessionária Autoban, por volta das 5h00 de hoje, quatro carretas e um veículo de passeio se envolveram em dois acidentes entre o km 21 e o km 20. Parte da carga de engradados de cerveja de uma das carretas caiu na pista, que continua interditada parcialmente no km 21. Por causa disso, o motorista sai da rodovia dos Bandeirantes na altura do km 24, acessa a Anhanguera pelo Rodoanel e segue viagem por esta rodovia. Isso causa lentidão de 9 quilômetros na Anhanguera, entre o km 20 e o km 11.