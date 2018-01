Acidentes deixam 122 mortos em rodovias federais no país

SÃO PAULO - Balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta segunda-feira, 20, mostra que 122 pessoas morreram nas estradas federais neste feriado de carnaval, com uma redução no número de acidentes e de pessoas feridas e mortas em relação aos primeiros dias da Operação Carnaval do ano passado.

De acordo com o levantamento, foram computados 1.984 acidentes, que deixaram 1.148 pessoas feridas, entre a sexta-feira e o domingo. No mesmo período do ano passado, foram registrados 2.732 acidentes, com 1.625 feridos. O número de mortes nas ocorrências de trânsito também caiu, de 135 em 2011, para 122 em 2012.

Acidentes. Dois graves acidentes foram responsáveis por um quinto dos óbitos. No sábado, 18, em Goiás, dois ônibus de turismo se chocaram na Rodovia BR-153, causando a morte de 14 passageiros no local e deixando dezenas feridos.

Outro acidente que chamou a atenção foi a colisão frontal de um carro de passeio com um ônibus, na BR-349, no município de São Félix, na Bahia. Oito, dos nove ocupantes do carro, que estava superlotado, morreram no local. O acidente aconteceu às 7h30 da manhã de sexta-feira. Indícios levantam a hipótese de que o motorista dormiu ao volante, segundo a PRF.