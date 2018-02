Acidentes deixam 2 mortos e 9 feridos na Via Dutra no RJ

Dois acidentes, ocorridos entre as 21h05 e 22h45 de domingo, 28, na pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense, deixaram um saldo de duas pessoas mortas e nove pessoas feridas. Às 2 horas desta segunda-feira, segundo a concessionária Nova Dutra, o motorista já não enfrentava mais lentidão nos dois trechos onde as colisões aconteceram. O primeiro acidente, envolvendo dois veículos de passeio, na altura do quilômetro 167, em São João do Meriti, deixou duas pessoas mortas e três gravemente feridas. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Posse, em Nova Iguaçu. Na outra colisão, no quilômetro 222, na Serra das Araras, um caminhão tombou sobre um carro. Seis pessoas ficaram feridas. Por causa do acidente, o pico de congestionamento foi de 5 mil metros, entre Resende e Paracambi.