Acidentes deixam dois mortos e sete feridos em MG e SC

Dois acidentes ocorridos no final da noite desta quinta-feira deixaram duas pessoas mortas e sete feridas, seis delas em estado grave, em duas rodovias federais em Minas Gerais e Santa Catarina. Ao volante de um Toyota Hilux, placas DXH 2592, de Guarulhos(SP), Jaime Manuel da Silva, de 48 anos, perdeu o controle da direção e saiu da pista, na altura do quilômetro 424 da BR-040, em Paraopeba(MG), a 100 quilômetros de Belo Horizonte, no centro do estado. O motorista e quatro passageiros, Nelson Manoel da Silva, 54, Neuza Mendonça Brandão, 46, Ana Maria da Sila Oliveira, idade não informada, e um menino de 11 meses de idade, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados do Hospital Municipal de Sete Lagoas. Uma quinta passageira, Maria Rosa da Conceição, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Na altura do quilômetro 232,8 da BR-101, em Palhoça(SC), na Grande Florianópolis, um Vectra, placas HZR 7652, de Florianópolis, bateu lateralmente contra uma carreta Scania, modelo B-114, placas IJF 2556, de Bento Gonçalves(RS) ao invadir a pista contrária. Adilson do Amaral Godói, de 47 anos, um dos passageiros do Vectra, morreu no local. O motorista do veículo de passeio, Júlio César da Silva, de 33 anos, ficou levemente ferido. O outro passageiro, Genésio Hercílio Chavier, de 41 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o pronto-socorro da região. O caminhoneiro, Volnei Molimverno, de 45 anos, saiu ileso.