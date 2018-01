Acidentes deixam dois mortos em Minas

Na rodovia BR-381, na região de Nova União, um motociclista morreu ao colidir com um caminhão, na altura do km 415, por volta das 10h30. Sérgio de Freitas, de 59 anos, que conduzia a moto com placas de São Paulo, morreu no local. Por conta do acidente, o trânsito ficou complicado no local.

Um pouco mais cedo, por volta das 10 horas, duas carretas colidiram na altura dom km 12 da Rodovia BR-364, na zona Rural de Frutal. Morreram no local o motorista de uma das carretas, Joaquim Ribeiro Pinto, de 62 anos.

Osvaldo Rodrigues Pereira, de 51 anos, condutor da outra carreta, ficou gravemente ferida e foi levado pelos bombeiros de Frutal ao PS Frei Gabriel em Frutal.