Acidentes deixam pelo menos 8 mortos em SP Pelo menos 8 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em acidentes de trânsito, ontem, no Estado. No caso mais grave, quatro jovens morreram carbonizados, após o carro no qual estavam bater em uma boca-de-lobo, capotar e pegar fogo, às 5h40, na Rodovia Marechal Rondon, em Pirajuí, região de Bauru. Outras duas pessoas morreram após um ônibus com trabalhadores rurais perder o controle, ao desviar de carreta, e capotar em Palestina, região de São José do Rio Preto. Mais 18 passageiros sofreram ferimentos leves. Outro acidente de ônibus deixou 11 de seus 17 passageiros feridos na Rodovia Antonio Romano Schincariol, entre Capão Bonito e Itapetininga, região de Sorocaba. O veículo, que vinha de Telêmaco Borba (PR) e seguia para São Paulo, bateu na traseira de um caminhão com 30 toneladas de toras de eucalipto. A Polícia Rodoviária desconfiar que o motorista cochilou ao volante. Na região de Ribeirão Preto, houve duas mortes. O motociclista André Elias Duarte, de 32, saiu do trevo de acesso de Ribeirão Corrente, na Rodovia Cândido Portinari, em Franca, e, no cruzamento, foi atingido por uma caminhonete que chegava de Cristais Paulista. Duarte morreu no local. Na Estrada Vicinal Gilberto Alves da Cunha, em Igarapava, um Ford Ka capotou, matando o passageiro e deixando outro ferido. O motorista, que não teria carteira de habilitação, está sendo procurado pela polícia. Na capital, dois acidentes sem feridos complicaram o trânsito na Marginal do Tietê. Um caminhão pegou fogo e uma carreta tombou.