Acidentes deixam quatro mortos em estrada paulista

Os três ocupantes do automóvel morreram na hora. O casal que viajava na camioneta não sofreu ferimentos graves, mas foram encaminhados ao Pronto Socorro de São José dos Campos. O acidente ocorreu por volta das 12h30 e a pista ficou interditada por duas horas.

No km 37 da mesma rodovia, um motociclista de 19 anos, que seguia no sentido São José dos Campos, no período da manhã, colidiu frontalmente com uma camionete e morreu na hora. O casal que estava na picape sofreu apenas ferimentos leves.

Deslizamento

Na rodovia Nelson Ferreira Leite (SP 153), que liga a rodovia Oswaldo Cruz às cidades de São Luis do Paraitinga e Lagoinha, também foi atingida por queda de barreira, impossibilitando a passagem de carros em direção a essas cidades.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, a rodovia Oswaldo Cruz está totalmente interditada no km 44, em São Luiz do Paraitinga, devido ao transbordamento do Rio Paraitinga.