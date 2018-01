Acidentes deixam seis feridos na avenida Sapopemba Seis pessoas ficaram feridas após vários acidentes na manhã desta terça-feira, na avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo, entre eles três envolvendo ônibus, todos por volta das 6 horas. Segundo a SPTrans, um ônibus da linha 3156, Jardim da Conquista-Parque Dom Pedro, colidiu com um poste, na altura do número 15.800 da avenida. Uma pessoa ficou levemente ferida. Próximo dali, na altura do número 16.500, dois microônibus colidiram, um da linha Hospital São Mateus-Parque das Flores, e outro microônibus de turismo. Os veículos estavam apenas com os motoristas, que ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para o Pronto-socorro Santa Marcelina. Já na altura do número 12.800, um ônibus colidiu com um caminhão de lixo, deixando três pessoas feridas levemente que foram removidas ao pronto-socorro Sapopemba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outros dois acidentes também ocorreram por volta das 6 horas. Um veículo bateu num poste, na altura do número 15.800, sem deixar feridos. Outro acidente envolveu um veículo e uma motocicleta. O ferido foi levado para o pronto-socorro Bartira. Não há registro de congestionamento na região, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).