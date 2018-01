Acidentes deixam três mortos na BR-101 em Santa Catarina

Três pessoas morreram e três ficaram feridas, na noite deste domingo, em dois acidentes ocorridos na BR-101 no estado de Santa Catarina. O primeiro foi registrado na altura do quilômetro 221, em Palhoça, envolvendo um Mitsubishi Pajero, placas MGE 6678/SC, ocupado por quatro pessoas, e um caminhão Iveco placas IOR 8069/RS. Morreram o motorista Francisco José da Silveira e sua esposa, Ilza Carolina da Silveira, ambos de 69 anos. Lauro e Zilma Martins, de 76 e 72 anos, ficaram feridos e seguem internados. Numa colisão frontal entre uma moto Honda CG-150, placas IML 1678/SC, e um Ford Mondeo, placas LYT 9415/SC, na altura do quilômetro 294, em Imbituba, o motoqueiro Mairon Cândido Francisco, de 22 anos, acabou morrendo no local do acidente. O garupa, ainda não identificado, ficou gravemente ferido. O motorista do Ford Mondeo saiu ileso.