Acidentes deixam um morto e complicam trânsito em SP Uma pessoa morreu, ao cair de uma motocicleta, em um dos acidentes que complicaram o trânsito da capital na manhã desta sexta-feira. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 87 quilômetros de lentidão às 11 horas, quando a média é de 36 quilômetros. A chuva e os acidentes contribuíram para o congestionamento acima da média. Uma árvore caiu por volta das 8h30 na Avenida Rubem Berta com o Viaduto 11 de Junho, sentido aeroporto. Houve dois outros acidentes também na Marginal Pinheiros. Um deles ocorreu na Ponte Eusébio Matoso sentido Interlagos, deixando uma pessoa ferida. O outro aconteceu por volta das 9h30 a cerca de mil metros da Ponte do Morumbi. Uma pessoa morreu ao cair de uma motocicleta. Na Avenida Aricanduva, altura do número 11.000, houve um acidente por volta das 9 horas envolvendo dois ônibus que deixou 16 feridos. As vítimas foram encaminhadas para os pronto-socorros de Vila Iva, Santa Marcelina, Nhocuné e São Mateus. Além da chuva e dos acidentes, uma manifestação do sindicato dos aposentados também prejudica o trânsito. O grupo vai caminhar até a Superintendência do INSS, no viaduto Santa Ifigênia, para reivindicar um reajuste maior que o do salário mínimo. Os maiores pontos de congestionamento ocorrem na Marginal Pinheiros - Sentido Interlagos e na Rodovia Castello Branco até a Ponte Ari Barros.