Acidentes em rodovias de SP deixam dois mortos Duas pessoas morreram nesta quarta-feira em acidentes ocorridos em rodovias paulistas. Por volta das 2 horas da madrugada, dois caminhões, um carregando açúcar, e o outro, limão, colidiram na altura do quilômetro 45 da Rodovia dos Bandeirantes, região de Jundiaí, no sentido São Paulo. Um dos motoristas morreu no local. A carga ficou espalhada no acostamento e a pista foi rapidamente liberada, segundo a AutoBan, empresa que administra a rodovia. Um acidente ocorrido nesta manhã na altura do km 22 da Rodovia Ayrton Senna, na região de Guarulhos, envolvendo quatro veículos e uma motocicleta já causa mais de 4 kms de lentidão no local. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um carro que viajava no sentido interior cruzou o canteiro central da rodovia e invadiu a pista no sentido capital, atingindo os demais veículos. Quatro vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o helicóptero da Polícia Militar (Águia). Na Rodovia Castello Branco, um acidente com motocicleta ocorrido às 7h40 desta manhã na altura do km 27, sentido capital, interditou a pista, que já foi liberada. Segundo a ViaOeste, o motoqueiro não resistiu aos ferimentos e morreu. No km 223, região de Guarulhos, há 4 kms de lentidão no sentido São Paulo pela pista lateral, devido ao excesso de veículos. Quem trafega pela rodovia Presidente Dutra encontra, neste momento, 8 kms de congestionamento devido ao tombamento de um caminhão-tanque na altura do km 218 sentido Rio de Janeiro. A NovaDutra, concessionária que gerencia a rodovia, informou que houve vazamento de gasolina e a pista está totalmente interditada. O tráfego está sendo desviado para a pista sentido São Paulo e alternado em mão dupla entre os kms 218 e 219.