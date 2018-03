Acidentes em rodovias federais de SC matam 5 e ferem 5

SÃO PAULO - Cinco pessoas, entre elas uma criança, morreram e cinco ficaram feridas, nesta quinta-feira, 16, em dois acidentes ocorridos nas estradas federais no estado de Santa Catarina. O mais grave, onde quatro pessoas morreram, ocorreu pela manhã no quilômetro 192 da BR-470 em Pouso Redondo, no centro catarinense.

Um Ford Fiesta, com placas de Gaspar (SC), bateu de frente contra um caminhão Mercedes Benz, modelo L1318, de Laurentino (SC). Todas as vítimas são do veículo de passeio. Morreram Valdecir da Luz Capistrano, de 35 anos, o motorista; Antonio Sergio Machado, 28; Marcos Soares, 27; e Rafael de Jesus da Costa, de 5 anos. A também passageira Neura Marcia Nunes de Jesus, 34, sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu.

No final da tarde, no quilômetro 390 da BR-282, em Joaçaba (SC), a 370 quilômetros de Florianópolis, uma colisão frontal seguida de engavetamento matou Diego dos Santos, de 20 anos, condutor de um Monza, com placas de Joaçaba. Cristiano Alves dos Santos, 17, e Wilson Lucas Bittencourt, 18, ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital da região. Os outros dois feridos são Alvadir João Signor, de 58 anos, motorista de um Zafira, com placas de Planalto(RS); e Jandira Maria de Brito, passageira de um Fox, de Catanduvas (SC).