Acidentes graves nas rodovias federais caem pela metade no carnaval

BRASÍLIA - A taxa de acidentes graves contabilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) caiu 58% no carnaval de 2016, em comparação com o ano anterior. No total, a PRF registrou 1,97 acidente grave por milhão de veículos em circulação neste ano. Em números absolutos, foram 185 acidentes graves em 2016 contra 413 em 2015. O número de acidentes não considerados graves também caiu: de 2.824 para 1.704. Os acidentes nas estradas federais, no entanto, deixaram 106 mortos e 1.643 feridos - contra 116 e 1.849, respectivamente, no feriado do ano passado.

A fiscalização do álcool na direção é apontada como um dos fatores que ajudou na redução de acidentes. Entre a sexta-feira, 5, e a Quarta-Feira de Cinzas, 10, foram retirados 1.347 condutores embriagados das estradas e 162 pessoas foram presas por apresentarem índice alto de álcool por litro de sangue.

Ao anunciar os resultados, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, comemorou e disse que os números mostram que não há sucateamento na PRF. Apesar de ajustes de orçamento, não há redução de eficiência nas polícias, defendeu Cardozo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não faltarão recursos para absolutamente nada. Não há sucateamento de nenhuma das nossas polícias", afirmou. "A nossa intenção é intensificarmos e, a partir dos bons resultados, levarmos isso (modelo da PRF) para todas as estradas e vias públicas do País", disse o ministro.

Ele destacou que a legislação restritiva ao uso da direção após consumo de álcool e a fiscalização do cumprimento da lei geraram "um benefício muito grande" na redução de acidentes.