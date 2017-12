Acidentes matam 38 nas estradas de SP no feriado O Comando da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo divulgou o balanço das ocorrências registradas durante o feriado prolongado de Corpus Christi nas estradas estaduais. Das 15 horas do dia 18 até ontem, domingo, dia 22, houve 846 acidentes, que resultaram em 490 feridos graves e leves e um total de 38 mortos. Apesar do número elevado de vítimas fatais, ainda assim houve uma redução em comparação ao mesmo período em 2002. No ano passado, foram registrados 866 acidentes, que resultaram em 504 feridos leves e graves, mas com 47 mortos.