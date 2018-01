Acidentes matam jovens na zona oeste Dois acidentes de carro deixaram seis pessoas mortas e três feridas, na madrugada de ontem, na zona oeste do Rio de Janeiro. Todas as vítimas eram menores de 25 anos. No mais grave deles, um Audi A3 bateu em um poste na Av. Brasil, às 5h20, matando todos os ocupantes do carro. Nenhum usava cinto de segurança. Uma hora antes, um Corsa capotou em Campo Grande. Um jovem de 21 anos morreu na hora e uma menina de 14 foi levada ao hospital, mas morreu de manhã.