Acidentes prejudicam o tráfego na Via Dutra Vários acidentes ocorridos por volta das 8 horas desta quinta-feira, 24, prejudicam o tráfego na rodovia Presidente Dutra na região de Jacareí, interior de São Paulo. Os acidentes, todos sem vítimas, aconteceram na pista sentido Rio de Janeiro. O primeiro deles aconteceu por volta das 7h30, no quilômetro 158, entre um veículo de passeio e um caminhão. Logo em seguida, no km 157, um engavetamento entre cinco veículos também causou lentidão na região. Devido ao congestionamento causado pelos dois acidentes, uma outra colisão entre dois caminhões e um ônibus, no km 160, deixa outro ponto de morosidade, com cerca de três quilômetros de trânsito parado. Já na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, um motociclista caiu da moto, na altura do km 227, na pista lateral que segue para São Paulo, provocando cerca de dois quilômetros de engarrafamento. Também em Guarulhos, há lentidão no km 219, na pista São Paulo-Rio de Janeiro, com três quilômetros de trânsito lento, devido ao excesso de veículos.